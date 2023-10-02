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Мать двоих детей из России завоевала титул "Супермодель Вселенной-2023"

15:20
  • понедельник
  • 02 октября 2023

Второе место - у представительницы Молдавии

Победительницей международного конкурса красоты, финал которого прошел 30 сентября в малайзийском Куала-Лумпуре, стала Ирина Кирсанова. Россиянка завоевала титул "Супермодель Вселенной — 2023".

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У 36-летней Кирсановой двое детей. Как сообщает ТАСС, по "политическим причинам" на ее ленте было написано "Москва", а не "Россия". Однако в остальном, по словам Ирины, к ней относились очень хорошо, она не почувствовала никакого напряжения.

Второе место на конкурсе заняла представлявшая Молдавию россиянка Алина Грушко.  Представительница Нидерландов Тио Юдит Хофхейзен стала третьей.

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