Мать двоих детей из России завоевала титул "Супермодель Вселенной-2023"

Второе место - у представительницы Молдавии

Победительницей международного конкурса красоты, финал которого прошел 30 сентября в малайзийском Куала-Лумпуре, стала Ирина Кирсанова. Россиянка завоевала титул "Супермодель Вселенной — 2023".

У 36-летней Кирсановой двое детей. Как сообщает ТАСС, по "политическим причинам" на ее ленте было написано "Москва", а не "Россия". Однако в остальном, по словам Ирины, к ней относились очень хорошо, она не почувствовала никакого напряжения.

Второе место на конкурсе заняла представлявшая Молдавию россиянка Алина Грушко. Представительница Нидерландов Тио Юдит Хофхейзен стала третьей.

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