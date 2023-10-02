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МИД Казахстана составил черный список иностранцев

15:41
  • понедельник
  • 02 октября 2023

В него попали те, кто негативно высказывался о стране

Учетом иностранных граждан, позволивших себе негативно высказываться о Казахстане, занялся МИД страны. В ведомстве составили черный список таких иностранцев.

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Как сообщил на брифинге официальный представитель внешнеполитического ведомства Айбек Смадияров, это список рабочий, огласке не подлежит. Тем не менее, иностранцам надо учесть, что их высказывания не остаются незамеченными.

Сколько человек уже попало в перечень, дипломат не уточнил. Также Смадияров не назвал имен взятых на заметку лиц. Представитель МИД Казахстана пояснил, что граница страны для таких людей теперь закрыта, передает ТАСС.

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