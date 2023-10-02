Командование ВСУ отчаянно гонит пехоту на убой

Западной техникой боевики стали дорожить

Российский беспилотник зафиксировал, что в лесах под Кременной украинские солдаты уж больно беспечно ведут себя на позициях. Стоят в полный рост. Курят. О смертельной опасности этой вредной привычки напомнили наши разведчики. Смогли незамеченными выйти на соседние позиции, которые ранее оставили ВСУ. И выстрелом из гранатомета начали так называемый огневой налет. За точностью попаданий наши бойцы наблюдают с воздуха. Все, что видят, передают разведчикам.

Пулеметчикам приказывают работать без остановки, чтобы враг не мог головы поднять и отвечать прицельным огнем. Украинские окопы продолжают засыпать гранатами.

Украинские позиции буквально тонут в дыму. ВСУ, по сути, не смогли оказать достойного сопротивления. Только стреляли, как принято говорить, в молоко. Кто мог - прятался по блиндажам.

В результате огневых налетов противник постоянно несет потери и вынужден выводить на линию фронта резервы. Которые также погибают в ходе следующей атаки. Практически круглосуточно российские войска изматывают украинские части.

Огнеметчики, выйдя на позиции в темноте, судя по всему, не беспокоятся, что в ходе залпа "Солнцепека" их сможет засечь противник. Установка самоходная и быстро уходит с рубежа стрельбы. Да и некому уже открывать ответный огонь. Видно, как в результате точных попаданий детонирует вражеский склад боеприпасов.

Александр Савчук, начальник пресс-центра группировки "Центр": "На краснолиманском направлении профессиональными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены две атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады и 5-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Белогоровка Луганской народной республики. Потери ВСУ составили свыше 60 украинских военнослужащих".

Украинские части пытались прорвать нашу линию обороны на авдеевском направлении, а также - уже традиционно - на рубеже возле Работино. Однако успехов не добились. Атаки разбились о встречный огонь наших артиллерии и авиации.

Командование ВСУ гонит вперед исключительно пехоту. Западной техникой дорожит. О выдвижении штурмовых групп противника операторы БПЛА сразу же сообщают наземным силам. Украинскую пехоту встречают из всех стволов. Результат закономерен.

Очередной подвиг - на этот раз морпехов из отряда "Шторм" и 40-й гвардейской бригады Тихоокеанского флота. Возле Новомайорского шесть солдат противника смогли зайти на наши позиции. Судя по тому, что рядом с окопами стоит сожженный американский броневик, этот участок ВСУ штурмуют регулярно. Зайти-то зашли, даже спустились в окопы. Лоб в лоб на них вышел наш морпех. Умело укрываясь за насыпью, стрелял очень метко. Как только противник пытался высунуться, сразу же раздавалась автоматная очередь. Другой морпех прикрывал тыл и забрасывал врага гранатами. Только один из украинских солдат сразу понял, чем закончится боестолкновение, и сбежал в первые же минуты огневого контакта.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр"

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