Происходящее - результат недальновидной политики Берлина

Суицидальный кульбит, проделанный немецкой экономикой в последние полтора года, не оставляет у аналитиков сомнений в том, что надежды нет. Спад ВВП по итогам 2023 года может составить чуть менее процента. И это не предел. Тяжело будет как минимум ближайшие пять лет - в первую очередь, из-за оттока капиталов и перенесения производства в другие страны.

По данным Торгово-промышленной палаты, лишь треть предприятий готовы продолжать вести бизнес в ФРГ на предлагаемых правительством условиях. Главная проблема, конечно, - энергетический кризис.

"Сообщается, что по сравнению с первой половиной 2022 года цены на газ выросли на 53% процента, а цены на электроэнергию - на 26%. Немецкая промышленность буквально задыхается в таких условиях", - передают СМИ.

Первой жертвой стала химическая промышленность, третья по величине отрасль в Германии, обеспечивающая рабочими местами полмиллиона человек. Сейчас она на грани разорения. Производство сокращается, объем заказов - тоже. Вопрос бизнесмены ставят ребром - либо правительство Олафа Шольца останавливает рост цен на электроэнергию, либо - остается с носом.

"Наша вера в Германию ослабевает. Мы не отъявленные предсказатели конца света, но этот кластерный риск, связанный с высокими ценами на энергоносители и корпоративными налогами, плохой инфраструктурой, нехваткой квалифицированной рабочей силы, отставанием в цифровизации и бюрократическим безумием, лишает наших предпринимателей уверенности и заставляет задумываться о релокации производств", - заявил Маркус Штайлеманн, президент Ассоциации химической промышленности.

На дне оказалась и святая святых - автопромышленность Германии. Здесь и резкое падение экспорта, и череда банкротств. Причина все та же - рост цен на энергоносители и сокрушительная инфляция, из-за которой потребители больше не готовы раскошеливаться на машины и аксессуары премиум-класса.

"Автомобильная промышленность Германии переживает трудные времена, о чем свидетельствует рост числа банкротств. В августе известный производитель аксессуаров был вынужден подать заявление о банкротстве. В сентябре та же участь постигла производителя электрических фургонов. А сегодня стало известно об аналогичном решении производителя колес", - отмечают эксперты.

Все это - результат недальновидной политики Берлина. Антироссийские санкции перекрыли доступ к дешевым газу и нефти, "зеленая" повестка вынудила отказаться от атомной энергетики. При этом без внимания оставлена диверсия на газопроводах "Северный поток" - некогда самом стабильном маршруте поставок энергоресурсов.

К слову, те взрывы, как настойчиво утверждают в последнее время немецкие СМИ, осуществил Киев. Тем не менее на Украину у правительства ФРГ всегда есть деньги. Не случайно единственная отрасль в Германии, которая показывает стабильный рост, - оборонная промышленность. Стоимость акций компании, производящей комплектующие для танков Leopard, удвоилась. Значительно увеличились и капиталовложения со стороны государства в военно-промышленный комплекс. Только вот обычным немцам от этого не легче: на фоне роста затрат на оборону Берлин заявил о сокращении социальных выплат в следующем году, параллельно повышая налоги.

"За послушное следование западной политике в отношении Москвы Берлину придется заплатить страшную цену. Все предполагали, что первой страной, которая столкнется с экономическим бременем войны, станет Россия. Однако оружие санкций потерпело неудачу. Главной жертвой оказалась Германия. Правительство лезет в карманы своих граждан, пытаясь справиться с кризисом. А немецкий народ уже не доверяет своей элите. Он в целом разочарован в центристских ценностях и методах. Усиливаются левые и правые взгляды. Картина слишком знакомая, нечто похожее происходило в ФРГ в начале прошлого века. И это - очень опасно", - говорится в материале Newsweek.

Ослабление Германии - в интересах прежде всего США. Именно так американцы обычно и расправляется с конкурентами. Сначала срежиссировали конфликт на Украине, чтобы поссорить Берлин с Москвой. Теперь требуют от немцев перестать инвестировать в Китай, что призвано окончательно добить немецкую экономику, говорят эксперты.

"Россия была другом, который помог Германии добиться экономического процветания. Именно дешевая российская энергия позволила Берлину стать экономической силой. Сегодня же ФРГ является терпящим крах деиндустриализирующимся государством. И США хотят, чтобы немецкие компании прекратили экономические отношения еще и с Китаем. Это станет уже настоящей катастрофой", - указал Скотт Риттер, бывший офицер морской пехоты США.

При этом, уверен Риттер, в долгосрочной перспективе единственная надежда Германии на восстановление - даже не Китай, а все та же Россия. Берлину жизненно важно наладить отношения с Москвой. И убедить ее снова поставлять дешевые энергоресурсы в Европу.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр"

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