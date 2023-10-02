Песков назвал абсурдным запрет на въезд российских авто в страны ЕС

Такие решения негативно влияют на отношения между Россией и Западом

Запрет ЕК на въезд российских автомобилей в страны Европейского союза негативно влияет на отношения между Россией и Западом. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Напомним, что буквально несколько недель назад в ЕК объявили о введении новых ограничительных мер в отношении России. По словам Урсулы фон дер Ляйен, теперь отдельные страны ЕС могут конфисковать автомобили российских граждан, которые были зарегистрированы на территории "государства-агрессора".

Как отметил Песков, Москва не обязана зеркально отвечать на новые ограничения, принятые отдельными странами ЕС в отношении российских граждан.

"Но, безусловно, подобные, совершенно абсурдные решения, они в лишний раз оказывают негативное влияние на и без того находящиеся в плачевном состоянии отношения", - заявил Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что такие действия лидеров ведущих стран Европы указывают на решительный отказ Запада от нормализации отношений с Москвой. По его словам, политический истеблишмент ЕС, который уже на протяжении 18 месяцев занимает антироссийскую позицию в конфликтной ситуации на Украине, продолжает "очернять" свою репутацию.

Ранее лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что новые санкции Еврокомиссии в отношении граждан России свидетельствуют о процветании "идеологии расизма" в отдельных странах Европы. По мнению политика, подобного рода ограничения противоречат базовым ценностям политико-экономического объединения.

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