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Собянин рассказал о развитии социальной инфраструктуры на западе столицы

15:55
  • понедельник
  • 02 октября 2023

В Раменках появится учебный корпус с дошкольным отделением

Сергей Собянин рассказал о развитии социальной инфраструктуры на западе города.

По словам мэра, в Раменках скоро появится учебный корпус для 300 детей с дошкольным отделением. В планах – построить еще один образовательный комплекс для 550 ребят и детский сад на 150 мест. В районе Внуково готов физкультурно-оздоровительный комплекс "Пегас" с двумя бассейнами.

"В Крылатском в пристройке к городской поликлинике №195 будут работать клинико-диагностическая лаборатория и реабилитационное отделение. Работы уже на финальной стадии", – добавил мэр.

В районе Очаково-Матвеевское открылась новая частная школа на 400 детей, еще одну – для 775 детей – построят недалеко от станции метро "Аминьевская". В районе Солнцево первых учеников приняла новая школа, рассчитанная на 825 детей. В Ново-Переделкино возводят школу на 550 мест и планируется приступить к строительству трехэтажного физкультурно-оздоровительного центра на Боровском шоссе.

"В районе Филевский Парк девелопер построит и передаст городу образовательный комплекс со школой на тысячу мест и детским садом для 300 детей", – написал Собянин в своем Telegram-канале.

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