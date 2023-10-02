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Нигер принял инициативу Алжира по мирному урегулированию кризиса

17:02
  • понедельник
  • 02 октября 2023

Эти предложения позволят восстановить конституционный строй в стране

Новые власти Нигера приняли "алжирскую инициативу" по мирному урегулированию кризисной ситуации в стране, передает информагентство РИА Новости со ссылкой на официальное заявление МИД Алжира.

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Напомним, что в конце июля группа военных объявила о свержении легитимного президента Нигера Мохамеда Базума. Спустя несколько дней был сформирован Национальный совет по защите отечества, роль которого заключается в управлении страной в период безвластия в стране. Позднее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва выступает за восстановление конституционного строя в африканской республике. По словам дипломата, большая часть цивилизованных стран осуждает "антисистемные" действия мятежников.   

"Правительство Алжира через МИД Нигера получило официальное обращение, в котором сообщается о принятии алжирской инициативы по урегулированию кризиса в этой братской стране", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

При этом в МИД подчеркнули, что реализация "алжирской инициативы" позволит в значительной степени увеличить шансы на дипломатическое урегулирование кризиса на территории африканской республики.

Ранее в МИД Алжира сообщили, что президент арабской республики Абдельмаджид Теббун предложил новому правительству Нигера инициативу по мирному урегулированию кризиса в стране. По мнению дипломатов, именно инициатива Алжира способна гарантировать восстановление конституционного строя в Нигере.

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