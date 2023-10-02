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Азербайджан обнародовал план по реинтеграции Нагорного Карабаха

17:39
  • понедельник
  • 02 октября 2023

Баку гарантирует равенство прав и свобод армянского населения

Баку обнародовал детали плана по реинтеграции этнических армян Нагорного Карабаха, передает информагентство Trend со ссылкой на официальное заявление администрации президента Азербайджана.

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Напомним, что буквально несколько недель назад советник президента Азербайджана по внешнеполитическим вопросам Хикмет Гаджиев заявил о готовности плана по реинтеграции проживающих на территории Нагорного Карабаха армян. По его мнению, реализация такого плана позволит избежать конфликтных ситуаций в будущем.

"Независимо от этнической, религиозной или языковой принадлежности гарантируются равенство прав и свобод каждого, в том числе безопасность каждого", - говорится в сообщении.

Уточняется, что управление территорией будет осуществляться с помощью специальных представительств, созданных "лично" президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. При этом в администрации подчеркнули, что этнические армяне, проживающие на территории Нагорного Карабаха, могут быть привлечены к работе таких представительств.

Как отметили в документе, обязанности по обеспечению общественного порядка на территории Карабаха будут полностью возложены на органы внутренних дел Азербайджана.  

Ранее в Минобороны Азербайджана сообщили, что Баку начал проведение "антитеррористической операции" на территории Нагорного Карабаха. По данным ведомства, главная цель военной спецоперации заключается в восстановлении территориальной целостности республики. Позднее на эту новость отреагировали в МИД России, отметив, что Москва призывает Баку и Ереван прекратить боевые действия и начать переговорный процесс по урегулированию конфликта.

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