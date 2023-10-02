Азербайджан обнародовал план по реинтеграции Нагорного Карабаха

Баку гарантирует равенство прав и свобод армянского населения

Баку обнародовал детали плана по реинтеграции этнических армян Нагорного Карабаха, передает информагентство Trend со ссылкой на официальное заявление администрации президента Азербайджана.

Напомним, что буквально несколько недель назад советник президента Азербайджана по внешнеполитическим вопросам Хикмет Гаджиев заявил о готовности плана по реинтеграции проживающих на территории Нагорного Карабаха армян. По его мнению, реализация такого плана позволит избежать конфликтных ситуаций в будущем.

"Независимо от этнической, религиозной или языковой принадлежности гарантируются равенство прав и свобод каждого, в том числе безопасность каждого", - говорится в сообщении.

Уточняется, что управление территорией будет осуществляться с помощью специальных представительств, созданных "лично" президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. При этом в администрации подчеркнули, что этнические армяне, проживающие на территории Нагорного Карабаха, могут быть привлечены к работе таких представительств.

Как отметили в документе, обязанности по обеспечению общественного порядка на территории Карабаха будут полностью возложены на органы внутренних дел Азербайджана.

Ранее в Минобороны Азербайджана сообщили, что Баку начал проведение "антитеррористической операции" на территории Нагорного Карабаха. По данным ведомства, главная цель военной спецоперации заключается в восстановлении территориальной целостности республики. Позднее на эту новость отреагировали в МИД России, отметив, что Москва призывает Баку и Ереван прекратить боевые действия и начать переговорный процесс по урегулированию конфликта.

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