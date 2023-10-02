Игоря Коломойского внесли в реестр террористов и экстремистов

В список попали еще четыре человека

Украинского предпринимателя Игоря Коломойского и бывшего главу МВД Украины внесли в список лиц, которые причастны к осуществлению экстремистской и террористической деятельности. Соответствующая информация появилась на сайте Росфинмониторинга.

В реестр также внесены бывший командир батальона "Айдар"* Сергей Мельничук, основатель террористического формирования "Азов"* Андрей Билицкий и бывший депутат Верховной рады Украины Олег Ляшко.

Уточняется, что, согласно российскому законодательству, в качестве одной из санкций денежно-кредитные организации замораживают средства включенных в данный список лиц.

*террористическая организация, запрещенная в России

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