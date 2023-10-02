ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Игоря Коломойского внесли в реестр террористов и экстремистов

18:06
  • понедельник
  • 02 октября 2023

В список попали еще четыре человека

Украинского предпринимателя Игоря Коломойского и бывшего главу МВД Украины внесли в список лиц, которые причастны к осуществлению экстремистской и террористической деятельности. Соответствующая информация появилась на сайте Росфинмониторинга.

Минобороны: ВС России накрыли огнем боевиков "Азова"
Глава Росфинмониторинга доложил Путину о работе ведомства

В реестр также внесены бывший командир батальона "Айдар"* Сергей Мельничук, основатель террористического формирования "Азов"* Андрей Билицкий и бывший депутат Верховной рады Украины Олег Ляшко.

Уточняется, что, согласно российскому законодательству, в качестве одной из санкций денежно-кредитные организации замораживают средства включенных в данный список лиц.

*террористическая организация, запрещенная в России

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Игорь Коломойский
Игорь Коломойский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.