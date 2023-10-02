МИД Словакии вызвал посла России из-за высказываний Нарышкина

Братиславу возмутили слова главы СВР о влиянии США на внутриполитические дела страны

Представителя российского посольства в Братиславе вызвали в МИД Словакии из-за высказываний директоры Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина об американском влиянии на выборы в словацкий парламент, передает информагентство РИА Новости со ссылкой на официальное заявление внешнеполитического ведомства республики.

Напомним, что накануне глава СВР Сергей Нарышкин заявил об усилении вмешательства администрации президента США во внутриполитическую ситуацию в Словакии. По его мнению, Вашингтон опасается, что в ходе выборов в словацкий парламент победу может одержать пророссийская партия Smer.

"МИД Словакии в понедельник вызвало представителя посольства России в республике. Причиной послужило заявление главы внешней разведки Сергея Нарышкина", - говорится в сообщении.

Ранее в СМИ появилась информация, что по итогам досрочных выборов в парламент Словакии лидирует политическая партия Smer, возглавляемая бывшим премьер-министром страны Робертом Фицо. По данным информагентств, представители этой партии выступают против оказания широкомасштабной помощи Украине в противостоянии с Россией.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"