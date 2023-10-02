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МИД Словакии вызвал посла России из-за высказываний Нарышкина

18:55
  • понедельник
  • 02 октября 2023

Братиславу возмутили слова главы СВР о влиянии США на внутриполитические дела страны

Представителя российского посольства в Братиславе вызвали в МИД Словакии из-за высказываний директоры Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина об американском влиянии на выборы в словацкий парламент, передает информагентство РИА Новости со ссылкой на официальное заявление внешнеполитического ведомства республики.

Пророссийская партия выбилась в лидеры накануне выборов в Словакии
В Словакии на выборах победила партия, выступающая против поддержки Украины

Напомним, что накануне глава СВР Сергей Нарышкин заявил об усилении вмешательства администрации президента США во внутриполитическую ситуацию в Словакии. По его мнению, Вашингтон опасается, что в ходе выборов в словацкий парламент победу может одержать пророссийская партия Smer.   

"МИД Словакии в понедельник вызвало представителя посольства России в республике. Причиной послужило заявление главы внешней разведки Сергея Нарышкина", - говорится в сообщении.

Ранее в СМИ появилась информация, что по итогам досрочных выборов в парламент Словакии лидирует политическая партия Smer, возглавляемая бывшим премьер-министром страны Робертом Фицо. По данным информагентств, представители этой партии выступают против оказания широкомасштабной помощи Украине в противостоянии с Россией.

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