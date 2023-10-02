Многополярный мир: в Сочи стартовало заседание клуба "Валдай"

Среди участников - много иностранных политиков и дипломатов

В зале заседания клуба "Валдай" эксперты и ученые со всего мира обсуждают глобальную трансформацию. То, как они видят этот процесс, отражено в докладе. С ним уже ознакомились и международные специалисты, и глава российского МИДа, который традиционно участвует в специальной сессии клуба. Встречи с Сергеем Лавровым обычно проходят в закрытом формате для прессы. По итогам министр лишь отвечает на вопросы журналистов, которые всегда касаются и последних событий. Вот и в этот раз его спросили про ограничения для россиян, которые продолжает вводить Евросоюз.

"В общем-то, это проявление того, что принято называть нацизмом. Это же по отношению к русским только. Равно как и многие другие вещи делаются по отношению к русским. Они же заявляют, что не только Путин виноват, а что все русские виноваты, что они его избрали. Вот вам чистый нацизм", - указал Лавров.

Еще один вопрос касался российско-армянских отношений и заявлений Еревана насчет выхода из ОДКБ. А также заигрываний с США руководства данной республики.

"Если же, как объявили некоторые руководители Армении, они теперь, разочаровавшись в России и в ОДКБ, будут искать на стороне коллег для собственной безопасности, то это его суверенный выбор. Выбор армянского руководства. Но я все-таки надеюсь, что те связи, которые веками существовали между русским и армянским народам, их никаким временным администрациям не разрушить", - прокомментировал Лавров.

Высказался министр иностранных дел и по поводу доклада экспертов международного клуба "Валдай": "Мир становится многополярным. Страны хотят обретать надежных партнеров. И главным подтверждением этому является расширение БРИКС. Изначально к членам БРИКС присоединились шесть государств. И еще двадцать желают также установить особые отношения".

Все это лишний раз доказывает - прежний миропорядок, основанный на Ялтинско-Потсдамских договоренностях уходит. По сути, этот процесс был запущен после развала СССР. А сейчас набрал огромную скорость. Идет борьба. С одной стороны - государств, которые приветствуют изменения. С другой тех, кто хочет оставить все как есть. Речь прежде всего о США и их союзниках, которые всеми силами пытаются сохранить прежнее влияние. Однако события последних месяцев демонстрируют, что у них не получается.

"Мир меняется, и мы говорим о том, что он становится менее западоцентричным. И, безусловно, мы слышим скрежет зубов тех, кто раньше доминировал в этом мире", - отметил британский политолог Ричард Саква.

Взять, к примеру, санкции, которые ввел Запад против России. Большая часть стран их не поддержали. Да и те, кто присоединился, поняли, что этот инструмент больше не работает. Как не работают и те правила, что действовали раньше. Необходимы новые - с учетом многополярности. И в перспективе они появятся, говорят эксперты. Причем эта трансформация будет крайне сложной, учитывая, что мир привык оглядываться на доминирующие страны. И потому до сих пор есть те, кто им так или иначе подчиняется.

"Мы же в своем докладе, продолжая разговор о многополярности, в действительности отвергаем саму идею полярности. Отвергаем саму идею, когда одни государства смогут достаточно уверенно контролировать другие государства. И залог нашего оптимизма заключается в том, что объективный рост, обусловленный и внутренними ресурсами, и внешними, оставляет все меньше и меньше места для того, чтобы другие государства могли контролировать их поведение", - указал Тимофей Бордачёв, программный директор международного дискуссионного клуба "Валдай".

Как это происходит на практике, можно убедиться на примере Украины. Про нее тоже зашла речь на заседании. Но лишь вскользь, уделяя внимание более глобальным проблемам и смыслам. Обсуждать их будут и с президентом. Ожидается, что Владимир Путин по традиции примет участие в работе международного клуба "Валдай".

Александр Панюшкин, "ТВ Центр"

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