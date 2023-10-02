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Мишустин о новом бюджете: особое внимание уделим семьям с детьми

22:27
  • понедельник
  • 02 октября 2023

Существенные средства пойдут на материнский капитал

Правительство выделит на поддержку аграриев еще 10 миллиардов рублей. Это позволит в текущем году субсидировать не менее 40 тысяч кредитов для сельхозпроизводителей. Об этом заявил глава кабмина Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Дополнительные ресурсы пойдут на льготные займы по ставке 5 процентов. Эта даст толчок реализации новых проектов в сфере АПК, предприятия смогут увеличить объемы производства качественных продуктов.

Еще одна важная тема - проект федерального бюджета на 2024-й и два последующих года. По словам премьера, в главный финансовый документ заложено: рост экономики и поддержка регионов, обязательное требование - выполнение перед гражданами всех социальных обязательств. 

"В приоритете – повышение доступности медицинских услуг для жителей всех российских субъектов, строительство и ремонт поликлиник, амбулаторий, ФАПов, помощь гражданам с сахарным диабетом, онкологией. Еще более 1 трлн рублей в течение ближайших трех лет мы направим на лекарственное обеспечение, в том числе пациентов с социально значимыми болезнями и ребят с тяжелыми, редкими недугами. Особое внимание уделим семьям с детьми. Существенные средства пойдут на материнский капитал, субсидирование процентных ставок по ипотеке и единовременные выплаты многодетным родителям на её частичное погашение. А также – на единое пособие для нуждающихся беременных женщин и родителей, которые воспитывают ребят до 17 лет", - отметил премьер.

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