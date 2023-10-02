В Севастополе открылась детская школа искусств

Это первый объект нового культурного кластера "Херсонес Таврический"

Это самая поздняя, но самая долгожданная линейка в Севастополе. Школа искусств открыла двери. Она вдохновляет не только детей, но и взрослых. Поэт и народный артист России Илья Резник даже написал гимн, который уже поют на занятиях.

"Я очень рад, что это великолепие, эти потрясающие дары нашей страны, дары Севастополя - детям. И у них будет эта благословенная творческая жизнь – можно только завидовать. Это счастье", - говорит он.

О таком раньше они могли только мечтать, признаются дети. Фасады в византийском стиле, репродукции мировых шедевров на стенах, высокие потолки и просторные залы - школой назвать такое здание язык не поворачивается, это дворец искусств.

Учиться здесь - мечта каждого севастопольца. Отбор строгий. Минимальный конкурс - 5 человек на место, у дизайнеров доходило до 40. В приемной комиссии работали в том числе представители театра Олега Табакова, Московской консерватории и Академического художественного училища.

"От года к году количество наших учащихся будет увеличиваться. Сейчас ведь мы набрали только первоклассников, в следующем году они переходят во второй, и мы опять ждем первоклассников. И так далее. То есть планируется, что к концу 2025 года это будет где-то 1,5 тысячи учащихся", - объяснила Мария Костевич, директор Севастопольской детской школы искусств.

Вместе с ними – еще 300 воспитанников художественной школы. У юных живописцев никогда не было своего здания. 63 года они ютились во временных помещениях. Здесь им выделили девять просторных классов. Окончив школу, выпускники смогут поступить в профильные вузы.

Еще 1000 лет назад здесь был пригород Херсонеса – ремесленный центр античного полиса, где в гончарках трудились тысячи мастеров. Сегодня на этом месте снова центр искусств, где дети будут изучать наследие предков и создавать свои шедевры для поколений.

Три года назад здесь была воинская часть. Здания разобрали, территорию разминировали – саперы обезвредили более 3 тысяч взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной. Археологи нашли 3,5 миллиона предметов. На исторической земле по инициативе президента создается историко-археологический парк. В марте, в день воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, Владимир Путин лично осмотрел школу искусств. Это первый объект большого проекта.

Рядом возвышается филиал "Артека". На очереди - археологический комплекс, центры для туристов и паломников, амфитеатр, храм-парк, реконструкция античных кварталов и три музея: Христианства, Античности и Византии и истории России. Полностью культурный кластер будет готов уже в следующем году.

Никита Васильев, "ТВ Центр"

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