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В Севастополе открылась детская школа искусств

22:33
  • понедельник
  • 02 октября 2023

Это первый объект нового культурного кластера "Херсонес Таврический"

Это самая поздняя, но самая долгожданная линейка в Севастополе. Школа искусств открыла двери. Она вдохновляет не только детей, но и взрослых. Поэт и народный артист России Илья Резник даже написал гимн, который уже поют на занятиях.
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"Я очень рад, что это великолепие, эти потрясающие дары нашей страны, дары Севастополя - детям. И у них будет эта благословенная творческая жизнь – можно только завидовать. Это счастье", - говорит он.

О таком раньше они могли только мечтать, признаются дети. Фасады в византийском стиле, репродукции мировых шедевров на стенах, высокие потолки и просторные залы - школой назвать такое здание язык не поворачивается, это дворец искусств.

Учиться здесь - мечта каждого севастопольца. Отбор строгий. Минимальный конкурс - 5 человек на место, у дизайнеров доходило до 40. В приемной комиссии работали в том числе представители театра Олега Табакова, Московской консерватории и Академического художественного училища.

"От года к году количество наших учащихся будет увеличиваться. Сейчас ведь мы набрали только первоклассников, в следующем году они переходят во второй, и мы опять ждем первоклассников. И так далее. То есть планируется, что к концу 2025 года это будет где-то 1,5 тысячи учащихся", - объяснила Мария Костевич, директор Севастопольской детской школы искусств.

Вместе с ними – еще 300 воспитанников художественной школы. У юных живописцев никогда не было своего здания. 63 года они ютились во временных помещениях. Здесь им выделили девять просторных классов. Окончив школу, выпускники смогут поступить в профильные вузы.

Еще 1000 лет назад здесь был пригород Херсонеса – ремесленный центр античного полиса, где в гончарках трудились тысячи мастеров. Сегодня на этом месте снова центр искусств, где дети будут изучать наследие предков и создавать свои шедевры для поколений.

Три года назад здесь была воинская часть. Здания разобрали, территорию разминировали – саперы обезвредили более 3 тысяч взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной. Археологи нашли 3,5 миллиона предметов. На исторической земле по инициативе президента создается историко-археологический парк. В марте, в день воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, Владимир Путин лично осмотрел школу искусств. Это первый объект большого проекта.

Рядом возвышается филиал "Артека". На очереди - археологический комплекс, центры для туристов и паломников, амфитеатр, храм-парк, реконструкция античных кварталов и три музея: Христианства, Античности и Византии и истории России. Полностью культурный кластер будет готов уже в следующем году.

Никита Васильев, "ТВ Центр"

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Севастопольская детская школа искусств
Севастопольская детская школа искусств
Севастопольская детская школа искусств
Севастопольская детская школа искусств
Севастопольская детская школа искусств
Севастопольская детская школа искусств
Севастопольская детская школа искусств
Севастопольская детская школа искусств
Севастопольская детская школа искусств
Севастопольская детская школа искусств
Севастопольская детская школа искусств
Севастопольская детская школа искусств
Севастопольская детская школа искусств
Севастопольская детская школа искусств
Севастопольская детская школа искусств
Севастопольская детская школа искусств
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