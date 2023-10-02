Вашингтон планирует заставить командование ВСУ перейти на стандарты НАТО

Американские власти планируют не только внедрить стандарты НАТО в Минобороны Украины, но и приватизировать "львиную долю" украинских банков, передает издание Politico со ссылкой на засекреченный документ.

"Конфиденциальная версия документа "Всеобщей стратегии Украины" содержит намного больше деталей о целях США на Украине: от приватизации ее банков до принятия командованием ВСУ протоколов НАТО", - заявили авторы публикации, чьи слова приводит РИА Новости.

Как уточнили авторы, Вашингтон в ближайшее время планирует "надавить" на Минобороны Украины для реформирования ВСУ. По данным аналитиков издания, под "реформированием" американские власти подразумевают переход украинской армии на военные стандарты НАТО. Примечательно, что, по мнению администрации президента США, именно подобного рода "реформы" будут способствовать снижению коррупции в государственных институтах страны.

При этом в издании подчеркнули, что следующий шаг США заключается в приватизации украинских денежно-кредитных организаций. Так, например, представители американской администрации уверены, что передача в частную собственность национализированного ранее Альфа-Банка Украины позволит привлечь в страну иностранные инвестиции для восстановления гражданской и военной инфраструктуры, которая пострадала в результате боевых действий.

Ранее журналисты издания The Guardian сообщили, что страны Запада могут отказаться от финансирования Украины из-за беспрецедентного уровня коррупции в стране. По мнению аналитиков издания, американские и европейские политики недовольны тем, что выделенные на поддержку ВСУ денежные средства разворовываются украинскими чиновниками.

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