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"На руку Путину": в США указали на отказ Запада от финансирования Украины

20:22
  • понедельник
  • 02 октября 2023

Текущая ситуация способствуют продвижению ВС России в зоне СВО

Отказ западных партнеров Украины от финансирования ВСУ "играет на руку" президенту России Владимиру Путину, передает новостной телеканал CNN со ссылкой на комментарий политического аналитика Стивена Коллинсона.

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Как напомнил аналитик, только за последние несколько месяцев от финансирования Украины отказались не только отдельные страны ЕС, но и стратегический партнер украинского лидера – США.

"Удары по Украине со стороны Вашингтона и Братиславы последовали в дополнение к ее размолвке по вопросу экспорта зерна с Польшей", - заявил Коллинсон, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом политолог подчеркнул, что именно недальновидная политика президента Украины в отношении Польши привела к решительному отказу Варшавы от предоставления новых пакетов финансовой и военной помощи ВСУ. По его словам, текущая ситуация в ЕС указывает, что на сегодняшний день финансирование Украины зависит от результатов избирательных компаний.

Он также добавил, что отказ западных партнеров от поддержки Украины может привести к тотальному поражению ВСУ в зоне СВО. Иными словами, текущая ситуация "играет на руку" российскому лидеру Владимиру Путину, заключил аналитик.  

Ранее старший советник Центра стратегических и международных исследований Марк Кансиана заявил, что у западных стран рано или поздно закончится терпение из-за постоянно растущих требований президента Украины Владимира Зеленского по обеспечению ВСУ. 

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