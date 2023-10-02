Текущая ситуация способствуют продвижению ВС России в зоне СВО

Отказ западных партнеров Украины от финансирования ВСУ "играет на руку" президенту России Владимиру Путину, передает новостной телеканал CNN со ссылкой на комментарий политического аналитика Стивена Коллинсона.

Как напомнил аналитик, только за последние несколько месяцев от финансирования Украины отказались не только отдельные страны ЕС, но и стратегический партнер украинского лидера – США.

"Удары по Украине со стороны Вашингтона и Братиславы последовали в дополнение к ее размолвке по вопросу экспорта зерна с Польшей", - заявил Коллинсон, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом политолог подчеркнул, что именно недальновидная политика президента Украины в отношении Польши привела к решительному отказу Варшавы от предоставления новых пакетов финансовой и военной помощи ВСУ. По его словам, текущая ситуация в ЕС указывает, что на сегодняшний день финансирование Украины зависит от результатов избирательных компаний.

Он также добавил, что отказ западных партнеров от поддержки Украины может привести к тотальному поражению ВСУ в зоне СВО. Иными словами, текущая ситуация "играет на руку" российскому лидеру Владимиру Путину, заключил аналитик.

Ранее старший советник Центра стратегических и международных исследований Марк Кансиана заявил, что у западных стран рано или поздно закончится терпение из-за постоянно растущих требований президента Украины Владимира Зеленского по обеспечению ВСУ.

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