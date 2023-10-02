ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Отопление в Москве начнут включать 3 октября

20:06
  • понедельник
  • 02 октября 2023

Полностью тепло будет дано в течение пяти дней

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что с 3 октября в столице начнут включать отопление в связи с понижением среднесуточной температуры воздуха и предстоящим похолоданием.

Как уточнил замглавы города, первыми тепло получат социальные учреждения - это в том числе школы, детские сады, больницы и поликлиники.

"Параллельно начнем включать отопление в жилых домах и офисных зданиях, затем – на предприятиях торговли и промышленности", - добавил Бирюков, которого цитирует АГН "Москва".

По словам заммэра, полностью тепло будет дано в течение пяти дней.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Отопление
Отопление
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.