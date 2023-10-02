Отопление в Москве начнут включать 3 октября

Полностью тепло будет дано в течение пяти дней

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что с 3 октября в столице начнут включать отопление в связи с понижением среднесуточной температуры воздуха и предстоящим похолоданием.

Как уточнил замглавы города, первыми тепло получат социальные учреждения - это в том числе школы, детские сады, больницы и поликлиники.

"Параллельно начнем включать отопление в жилых домах и офисных зданиях, затем – на предприятиях торговли и промышленности", - добавил Бирюков, которого цитирует АГН "Москва".

По словам заммэра, полностью тепло будет дано в течение пяти дней.

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