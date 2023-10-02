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Лавров назвал позорищем извинения Трюдо после чествования нациста

21:01
  • понедельник
  • 02 октября 2023

Его оправдания вызывают жалость

Извинения главы правительства Канады Джастина Трюдо за чествование нациста в парламенте страны является всего лишь "позорной" попыткой оправдаться перед мировой общественностью и потенциальными избирателями. Об этом в ходе выступления на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил глава МИД России Сергей Лавров.   

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Трюдо извинился за чествование нациста в парламенте Канады

Как отметил дипломат, оправдания пока еще действующего премьер-министра Канады являются "придуманной на ходу ложью".

"Конечно, все знали о нацистском прошлом Ярослава Хунку: спикер парламента знал, служба безопасности знала – человек известный. Он не скрывал своих взглядов, многие его знают", - заявил Лавров, чьи слова приводит ТАСС.

При этом глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что, несмотря на резонанс истории в СМИ, канадский политик долго отказывался от извинений, однако, когда он все-таки "набрался храбрости", то принес извинения не жертвам Второй мировой войны, а президенту Украины Владимиру Зеленскому, который один из первых начал аплодировать нацисту.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо, выступая в парламенте, принял решение принести извинения за ситуацию с чествованием нациста. По мнению политика, произошедшая ситуация являются "ужасной ошибкой".

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