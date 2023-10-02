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В Нагорном Карабахе неизвестные обстреляли российско-азербайджанский патруль

22:15
  • понедельник
  • 02 октября 2023

В результате инцидента никто не пострадал

В Нагорном Карабахе неизвестные обстреляли российско-азербайджанский патруль. О нарушении режима прекращения огня в регионе сообщает Минобороны России.

В результате инцидента никто не пострадал. Началось расследование. Предположительно, действовал снайпер.

Работа миротворческой миссии продолжается. В рамках договорённостей о прекращении боевых действий формирования Нагорного Карабаха сдают вооружение и технику под контролем российских военных.

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