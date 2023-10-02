Белый дом заявил об отсутствии средств на долгосрочную поддержку Украины

Вашингтон может удовлетворить лишь срочные потребности Киева

На сегодняшний день у американских властей нет средств на долгосрочную поддержку Украины. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

По ее словам, на данный момент Вашингтон может удовлетворить лишь "срочные потребности" Украины.

"Но это не долгосрочное решение", - заявила Жан-Пьер, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом представитель Белого дома подчеркнула, что, несмотря на действия Республиканской партии США, украинская армия получит от американских властей всю необходимую помощь для продолжения боевых действий в зоне военной спецоперации.

Ранее президент США Джо Байден подписал законопроект, предусматривающий финансирование работы правительства сроком на 45 дней – до 17 ноября. В документе нет ни одной строчки по поводу предоставления Украине военной помощи в размере шести млрд долларов. По данным СМИ, отказ Вашингтона от предоставления Киеву денежных средств свидетельствуют о политических разногласиях в американском парламенте.

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