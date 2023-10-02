Норвегия ввела новый пакет санкций против России

Рестрикции введены для снижения военного потенциала Москвы

Норвегия присоединилась к одиннадцатому пакету антироссийских санкций, передает информагентство РИА Новости со ссылкой на официальное заявление МИД королевства.

"Одиннадцатый пакет санкций направлен на усиление существующих санкций и борьбу с их обходом", - говорится в заявлении.

Как отметили в ведомстве, новые ограничительные меры в отношении России введены для "существенного" снижения военного и технологического потенциала Москвы. Так, например, рестрикции предусматривают запрет на транзит через российскую территорию технологий, которые могут способствовать развитию оборонного сектора страны.

Напомним, что буквально на прошлой неделе кабинет министров Великобритании ввел персональные санкции в отношении представителей власти Донецкой, Луганской и Запорожской областей. По данным информагентств, под рестрикции попали председатель правительства ДНР Владимир Ежиков, бывший зампред правительства Ставропольского края Игорь Бабкин, а также глава избирательной комиссии Запорожской области Галина Катющенко.

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