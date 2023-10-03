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И смешно, и грустно: стареющие политики в США теряют связь с реальностью

09:24
  • вторник
  • 03 октября 2023

Главный герой насмешек - Джо Байден

Вся Америка обсуждает ветеранов местной политики, которые ведут страну… А, собственно, куда ведут? Главной мишенью для журналистов и юмористов остаётся Джо Байден. Который теряется в пространстве, забывает, о чём говорил. Выясняется, что в политической элите США есть целый клуб персонажей, вывалившихся из реальности. Много таких героев сидят в Сенате. Что называется, до победного конца.
В США стартовали слушания по импичменту Байдену

Сенатору от Калифорнии Дайанне Файнштейн, которая только что покинула этот мир, приходилось подсказывать даже в ходе заседаний, что нужно говорить. Жёлтая пресса уже предложила кандидатуру Меган Маркл на пост сенатора. Молодая и хотя бы говорить умеет. Американцев волнует уровень адекватности некоторых законодателей. Которые иногда выглядят просто как мебель, выходя на публику.

Сенатор Макконел, 81 год. Славен тем, что регулярно зависает в ходе публичных выступлений. Помощники путаются в объяснениях. Пресса пишет о старческих изменениях сознания. И спрашивает: как такие люди могут управлять страной? Как, как! Да легко.

Главный герой, конечно, Байден. По которому регулярно проходятся не только сатирические издания. Но последние особенно любят создавать фейковые новости из жизни президента США. Сатирический листок "Бабилон-Би" уже сообщал, что у Байдена вынули мозг. Новая информация: теперь президента будут вывозить на специальной президентской тележке, чтобы не падал на каждом шагу.

Демократия давно превратилась в геронтократию, констатирует американская пресса. Пожалуй, один из немногих, кто держится молодцом - Дональд Трамп, которого активно пытаются упечь в тюрьму.

Было бы смешно, если бы не было настолько печально. Когда выживающие из ума политики пытаются руководить не только своей страной, но и миром. Если это действующие политики - в действительности всё не так, как на самом деле.

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