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Ищенко оценил планы Запада по финансовой поддержке Киева

10:20
  • вторник
  • 03 октября 2023

Украине пока хватает денег на продолжение боевых действий

Насколько сильны в США и Европе позиции тех политиков, которые выступают за сокращение военной помощи Украине? Готовы ли западные партнёры на фоне неудач ВСУ пересмотреть формы поддержки Киева? И могут ли они в том числе убедить Украину пойти на мирные переговоры в обмен на членство в ЕС?

В программе "События. 25-й час" Алексей Фролов обсудил эти вопросы с обозревателем международной медиагруппы "Россия сегодня" Ростиславом Ищенко.

"Если ужаться и воровать поменьше, даже если США выделят Киеву 5 миллиардов долларов и ЕС примерно столько же, то вполне хватит, чтобы протянуть еще полгода как минимум после нового года", - рассказал он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

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