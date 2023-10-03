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Минобороны показало работу мотострелков и танкистов в зоне СВО

09:24
  • вторник
  • 03 октября 2023

Они подавляют наблюдательные пункты ВСУ

Информация о работе наших мотострелков и танкистов на Купянском направлении. Свежие видеокадры из зоны спецоперации опубликовало Министерство обороны.

Получив данные разведки о наращивании сил противника, расчёт крупнокалиберного пулемёта ДШК подавил наблюдательный пункт ВСУ, а расчёт ПТРК "Метис" уничтожил точку оптической разведки.

Результативно работают и наши танкисты - для наилучшего обзора они стреляют с открытой огневой позиции: сначала - одиночный выстрел, а когда зафиксировано попадание - до полного расхода боеприпасов.

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