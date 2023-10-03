Бойцы проявили мужество

Новые данные о примерах отваги и мужества российских военных, которые защищают жителей Донбасса.

Батальон под командованием майора Александра Минеева на стратегически важном направлении удерживал оборону и отражал атаки превосходящих сил неонацистов. Наши разведподразделения оперативно передавали координаты мест скопления живой силы и техники ВСУ, а российские артиллеристы наносили сокрушительные удары. Линию обороны прорвать не удалось - кроме того, противник понёс существенные потери.

Майор Сергей Лопатин вместе с подчинёнными обнаружил группу украинских диверсантов, которые готовили нападение на российскую колонну. Сергей мгновенно организовал круговую оборону и отдал приказ вступить в бой. Несмотря на неравные силы, наши военнослужащие уничтожили большое число неонацистов. Майор Лопатин лично ликвидировал четверых боевиков. ВСУ понесли серьёзные потери, а наши бойцы закрепились на данном рубеже.

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