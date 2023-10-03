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В пригороде Оксфорда прогремел мощный взрыв

09:12
  • вторник
  • 03 октября 2023

По одной из версий, причиной ЧП мог стать удар молнии

Мощный взрыв прогремел этой ночью в пригороде британского Оксфорда. Над территорией одного из заводов поднялся огненный столб.

Яркое зарево на фоне ночного неба виднелось за много километров. Как сообщают местные СМИ, по меньшей мере тысяча домов осталась без электричества. На место ЧП прибыли экстренные службы. В целях безопасности перекрыли шоссе, проходящее рядом с предприятием. А местным жителям предписали не покидать свои дома, закрыть окна и не приближаться к месту пожара.

Как сообщается, пострадавших в результате взрыва и пожара нет. По одной из основных версий, причиной ЧП мог стать удар молнии.

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