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Индия решила выслать 40 канадских дипломатов

08:15
  • вторник
  • 03 октября 2023

Они должны уехать до 10 октября

Индия объявила о высылке из страны около 40 канадских дипломатов. С соответствующим требованием Нью-Дели обратился к Оттаве. Как сообщает Financial Times, это очередной виток скандала, который разразился после убийства лидера сикхской общины в Канаде Хардипа Сингха Нижара.

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По данным издания, сотрудникам канадской дипмиссии дан срок до 10 октября. Тех, кто останется в стране после этой даты, грозятся лишить дипломатического иммунитета. Ранее индийские представители заявляли, что намерены добиться паритета в количестве и рангах дипломатов: сейчас Канада имеет в Индии на несколько десятков дипломатов больше, чем Нью-Дели в Оттаве, из-за расширенного консульского отдела.

19 сентября Индия уже объявляла о высылке высокопоставленного канадского дипломата – это был ответ на аналогичные действия со стороны Канады. А началось все, когда премьер-министр Джастин Трюдо заявил о причастности Нью-Дели к убийству лидера канадской общины сикхов Хардипа Сингха Нижара в июне 2023 года.

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