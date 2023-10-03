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ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами поселок под Брянском

08:33
  • вторник
  • 03 октября 2023

Повреждено несколько построек

Поселок Климово в Брянской области обстрелян со стороны Украины. Для атаки мирного населенного пункта ВСУ использовали кассетные боеприпасы.

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Как сообщил в Telegram губернатор региона Александр Богомаз, повреждено нескольких жилых домовладений и хозяйственных построек. Оперативные и экстренные службы продолжают обследование территории поселка. По предварительным данным, пострадавших нет.

Обстрел последовал за атакой, предпринятой украинскими военными минувшим вечером. Как сообщили в Минобороны России, 2 октября около 23.30 мск над Брянской областью силы ПВО сбили украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

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