ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами поселок под Брянском

Повреждено несколько построек

Поселок Климово в Брянской области обстрелян со стороны Украины. Для атаки мирного населенного пункта ВСУ использовали кассетные боеприпасы.

Как сообщил в Telegram губернатор региона Александр Богомаз, повреждено нескольких жилых домовладений и хозяйственных построек. Оперативные и экстренные службы продолжают обследование территории поселка. По предварительным данным, пострадавших нет.

Обстрел последовал за атакой, предпринятой украинскими военными минувшим вечером. Как сообщили в Минобороны России, 2 октября около 23.30 мск над Брянской областью силы ПВО сбили украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

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