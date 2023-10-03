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Удар ВС России разрушил производственные объекты под Днепропетровском

09:10
  • вторник
  • 03 октября 2023

Экстренные службы тушат пожары

Воздушная тревога в Днепропетровской области продолжалась минувшей ночью около четырех часов. Сообщается о взрывах и пожарах на инфраструктурных объектах.

Украинские власти сообщили о взрывах и пожарах в Днепропетровской области
Уничтожены 5 самолётов на военном аэродроме под Днепропетровском

По данным главы Днепропетровской областной администрации Сергея Лысака, в Павловграде разрушены производственные объекты. В городе повреждено промышленное предприятие, в результате возник пожар.

Российские "Герани" ночью прилетели и в Днепропетровск. Местные издания сообщали о взрывах в пригороде областного центра. Лысак подтвердил в Telegram, что удар пришелся по промышленному предприятию, в результате возник пожар.

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