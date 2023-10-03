Удар ВС России разрушил производственные объекты под Днепропетровском

Экстренные службы тушат пожары
Воздушная тревога в Днепропетровской области продолжалась минувшей ночью около четырех часов. Сообщается о взрывах и пожарах на инфраструктурных объектах.
По данным главы Днепропетровской областной администрации Сергея Лысака, в Павловграде разрушены производственные объекты. В городе повреждено промышленное предприятие, в результате возник пожар.
Российские "Герани" ночью прилетели и в Днепропетровск. Местные издания сообщали о взрывах в пригороде областного центра. Лысак подтвердил в Telegram, что удар пришелся по промышленному предприятию, в результате возник пожар.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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