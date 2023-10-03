Собянин рассказал об итогах благоустройства в Ясенево в 2023 году

Реализовано два знаковых проекта

В Ясенево в этом году реализовано два знаковых проекта: завершено строительство Центра фигурного катания Этери Тутберидзе и зеленой территории для прогулок и отдыха. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Он напомнил, что больше 40 лет в центре Ясенево находилось большое открытое пространство – почти 7 га земли между улицами Тарусская и Ясногорская. Это был неухоженный и не освещенный пустырь, пригодный только для прохода к метро и вечерней прогулки с собакой.

В соответствии с общей концепцией застройки района ландшафтные дизайнеры сделали выбор в пользу сквера, организованного по принципу регулярного сада со строгими прямыми и симметричными линиями новых пешеходных дорожек и прогулочных аллей.

"Была проведена большая работа по вертикальной планировке будущего сквера. С помощью геопластики дизайнеры создали холмы разной высоты, а среди них высадили более 40 крупномерных кленов, 3300 кустов кизильника, метельчатой гортензии и других растений. Осенью-весной озеленение будет продолжено – планируется высадить еще порядка 150 крупномеров и свыше 1230 кустарников. Среди них – неизменно любимые москвичами липы, черемуха, яблони, сирень, рябинник, смородина и боярышник", – рассказал мэр.

Между холмов были организованы уютные зоны отдыха, отделенные от основных прогулочных дорожек, где можно посидеть в тишине. А в карманах вдоль дорожек установили четыре стола для игры в шахматы. Также по просьбе жителей района в сквере установили сцену с навесом и амфитеатром на 1300 человек для проведения мероприятий.

"Для детворы устроили шесть игровых зон. Места подобрали так, чтобы всем желающим было удобно до них добраться. Любителям спорта должны прийтись по вкусу новые спортивные зоны. В сквере теперь есть площадка для стритбола, универсальная зона для игры в баскетбол или мини-футбол, а также зона воркаута и площадка с силовыми тренажерами. Не забыли и про собачников. Раньше здесь не было специальной площадки, теперь такую организовали со стороны ул. Тарусская. Ее оснастили снарядами для тренировки и дрессировки собак, а также лавочками и навесами для хозяев", – заключил Собянин.

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