ВС России уничтожают технику противника

Российские войска отразили 7 атак украинских неонацистов на краснолиманском направлении. Ликвидированы десятки боевиков. Ещё одна попытка наступления ВСУ пресечена на юге Донецка. Наши артиллеристы сожгли вражескую бронетехнику и гаубицы. В районе Старомайорского уничтожены склады боеприпасов. На всех участках фронта противник несёт огромные потери и стремительно теряет боевой дух.

Краснолиманское направление в зоне ответственности группировки войск "Центр". По позициям националистов бьют расчеты гаубиц Д-30. 122-миллиметровые осколочно-фугасные снаряды очень эффективны для ведения контрбатарейной борьбы. Только за последние сутки подавлены 20 огневых точек противника.

Такая тактика в том числе позволяет срывать планы ВСУ вести наступательные действия. Так, на краснолиманском направлении отражены семь атак украинских штурмовых групп в районах Торского выступа и Серебрянского лесничества. Уничтожены не менее 60 боевиков и несколько единиц техники. В районе Белогоровки точным ударом артиллерии Южной группировки войск ликвидирован опорный пункт противника. А операторы беспилотников поразили укрепления ВСУ на артемовском направлении.

Одна за другой зажигательные и осколочно-фугасные ракеты уходят по целям. Огонь по позициям ВСУ на соледарском направлении ведут расчеты РСЗО "Град" Тульского гвардейского парашютно-десантного соединения ВДВ.

На купянском направлении наши мотострелковые подразделения обороняют позиции, необходимые для начала наступления. Разведка с воздуха показала, что противник наращивает силы на этом участке фронта. В бой вступили наши танки Т-72.

Одновременно расчеты станковых гранатометов АГС-17 "Пламя" отработали с открытых позиций - в этом случае у наводчика лучше обзор. Первый выстрел пристрелочный, затем следуют очереди. А рядом всегда мотострелки - прикрывают гранатометчиков огнем из автоматов.

На переднем крае постоянно наши военные медики. До отправки на купянское направление врач медицинской роты с позывным "Феникс" работал на скорой помощи, теперь спасает жизни уже в зоне спецоперации. После оказания первой помощи на поле боя именно в медроту доставляют наиболее тяжело раненых.

Очень часто счет идет буквально на минуты. Лишь после того, как состояние раненого стабилизируют, его эвакуируют в госпиталь.

Алексей Платонов, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"