На Западе растут сомнения в целесообразности поддержки киевского режима

Европа не сможет компенсировать Украине сокращение оружейных поставок со стороны США. Об этом пишет Wall Street Journal. По мнению экспертов американского издания, неблагоприятный для Киева исход борьбы за финансирование американского правительства заставил глав ведущих стран ЕС задуматься, что будет, если Вашингтон откажется от ведущей роли спонсора ВСУ. Сомнений в целесообразности поддержки киевского режима добавляет и неискоренимая коррупция на Украине.

Наводнившие Европу беженцы хвастаются шикарной жизнью. Это Норвегия. "Очень много всего, даже креветки есть. У нас весь домик, в который нас поселили, он полностью забит едой сейчас", - говорят беженцы.

А еще курсы иностранного языка и бассейн. Дольче-вита по-европейски. Центры по приему беженцев переполнены. На Украине за последние два года население сократилось вдвое. И 80 процентов выехавших – это женщины и дети. Многие возвращаться даже не думают и после войны. Так что рано или поздно у киевского режима попросту закончится население. Все, как хотят западные кураторы.

"Некоторые принимающие украинцев страны, вероятно, попытаются оставить их у себя, чтобы решить свои собственные демографические проблемы. Это может стать источником напряженности между Киевом и его европейскими союзниками", - пишут западные СМИ.

То, что между союзниками Киева напряжение только растет, видно по последним заявлениям той же обиженной Варшавы, приревновавшей Киев к Берлину. Там посоветовали Зеленскому пересмотреть общение с европейскими лидерами и не налаживать связи за счет ухудшения отношений с проверенными партнерами. Другими словами, не плюй в колодец.

"Чтобы вернуться к исходной точке, потребуются титанические усилия. Я не буду подсказывать властям Украины, что нужно сделать, они точно найдут выход, если захотят", - заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.

Первая полоса сегодняшней итальянской газеты il Fatto: "Прокиевский фронт рассыпается на осколки". В качестве примера – США, где на днях отказали в очередном транше в 6 миллиардов долларов из 24 обещанных; Словакия, сменившая политический курс после выборов и все та же Польша. В Вашингтоне пока делают хорошую мину при плохой игре.

"За Украиной стоит сильная международная коалиция. И если Путин думает, что сможет переиграть нас, он ошибается. Он ошибается. Скоро предоставим Украине еще один пакет помощи, чтобы продемонстрировать нашу постоянную поддержку", - сказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Карин Жан-Пьер, конечно, умолчала, что за последние пару месяцев военная помощь США Украине снизилась на 74% по сравнению с первым полугодием и на 63% с прошлом годом. А сейчас и вовсе может прекратиться. Пентагон предупредил Конгресс о возможных проблемах с отправкой оружия Украине из-за нехватки финансирования.

Глава Белого дома в бешенстве и собирается лично обзванивать союзников, чтобы заверить их в том, что поддержка Киеву со стороны США будет продолжена.

"Мы не можем ни при каких обстоятельствах позволить Америке прервать поддержку Украины. На карту поставлено слишком много. Я надеюсь, что спикер и большинство республиканцев в Конгрессе обеспечат прохождение средств, необходимых Украине", - заявил Джо Байден.

Предприниматель Илон Маск вошел во вкус и продолжает осыпать Зеленского мемами. В этот раз задается вопросом – действительно ли нужно продолжать отправлять этому человеку деньги? Тем более, учитывая коррумпированность его правительства. И неважно, скольких уже уволил этот небритый деятель, пишет American Thinker:

"Конфликт привел к неограниченному притоку средств, которые наполняют карманы Зеленского и политической и военной элиты. Трудно назвать другой случай, когда избранный лидер нации растратил так много политического капитала, предал доверие народа и променял свои ослепительные амбиции на личное обогащение".

Сегодня Нацбанк Украины отменяет фиксированный курс валют. То есть гривна может как расти, так и снижаться. А значит, стоит ожидать еще большего роста инфляции и цен.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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