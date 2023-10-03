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В Москве стартовал конкурс-практикум молодых политологов

11:53
  • вторник
  • 03 октября 2023

Площадка объединила специалистов из 25 стран

Ответы на ключевые геополитические вызовы и решение глобальных проблем - главные темы, которые обсуждают участники конкурса-практикума молодых политологов "Россия - незападный мир". Сегодня он открылся в столице.

Площадка объединила десятки специалистов из 25 стран мира. В программе - лекции, круглые столы и панельные дискуссии с известными учёными-политологами.

Значительная часть практикума посвящена поиску информации, её анализу и процессам, которые помогут найти ответы на современные глобальные вызовы.

"Мы выстроим действительно стабильный, равновесный и безопасный миропорядок. Это лежит на плечах во многом вашего поколения, которое идёт вслед за нами. Сегодня в этом зале собрались те, кто вернутся домой и станут частицей политической элиты своих стран, уже в ближайшие годы", - отметил Леонид Слуцкий, председатель комитета ГД РФ по международным делам, председатель ЛДПР.

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Участники конкурса политологов
Участники конкурса политологов
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