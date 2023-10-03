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В России подготовят волонтеров для Всемирного фестиваля молодежи

14:45
  • вторник
  • 03 октября 2023

Обучение пройдут почти 900 студентов

Центр подготовки волонтёров для Всемирного фестиваля молодёжи открылся на базе МГИМО. Его специалисты обучат иностранным языкам и тонкостям международного протокола почти 900 студентов.

Опыт у сотрудников большой. Они помогали освоить профессию переводчика добровольцам, которые работали на Чемпионате мира по футболу 2018-го года, экономическом форуме "Россия - Африка" и других крупных событиях.

На фестивале молодёжи волонтёрам предстоит сопровождать делегации и общаться с зарубежными гостями. К изучению предлагают 50 языков. Аналогичные образовательные организации откроются по всей стране.

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Волонтеры на Всемирном фестивале молодежи и студентов
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Центр привлечения волонтеров
Центр привлечения волонтеров
Центр привлечения волонтеров
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