В России подготовят волонтеров для Всемирного фестиваля молодежи

Обучение пройдут почти 900 студентов

Центр подготовки волонтёров для Всемирного фестиваля молодёжи открылся на базе МГИМО. Его специалисты обучат иностранным языкам и тонкостям международного протокола почти 900 студентов.

Опыт у сотрудников большой. Они помогали освоить профессию переводчика добровольцам, которые работали на Чемпионате мира по футболу 2018-го года, экономическом форуме "Россия - Африка" и других крупных событиях.

На фестивале молодёжи волонтёрам предстоит сопровождать делегации и общаться с зарубежными гостями. К изучению предлагают 50 языков. Аналогичные образовательные организации откроются по всей стране.

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