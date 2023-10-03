Помощь нужна срочно: зрители ТВЦ собирают средства на лечение Артёма Илюковича

Организм мальчика очень ослаб

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Наш следующий сюжет - о шестилетнем Артёме Илюковиче из маленького посёлка в Мурманской области. Год назад мальчику поставили смертельный диагноз - медулло-бластома мозжечка. Это злокачественная опухоль мозга, которая, к тому же, успела дать метастазы. Ребёнок уже перенёс несколько курсов химиотерапии. И лечение очень ослабило организм, кроме того, есть опасность потерять слух. Чтобы помочь Артёму побороть недуг, необходимо очень редкое и дорогое лекарство. Стоит оно 12 миллионов рублей. Семья собрать такую сумму просто не в силах.

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение Артёма. Чтобы помочь, достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Для этого следует навести камеру вашего мобильного телефона на QR-код, расположенный на экране, перейти далее по ссылке, нажать кнопку "помочь" и следовать инструкции. Лечение нужно начать как можно скорее.

Редкие минуты, когда бабушка может побыть с внуком. Практически все время Артем в больнице. На прогулки мальчика отпускают только, когда нет процедур. Тогда бабушка мчится за 400 километров, чтобы обнять любимого внука. Страшная беда пришла в семью год назад.

"Он стал жаловаться в садике на головные боли и тошноту. Сначала это было редко. Потом к головной боли прибавилась рвота", - рассказала Любовь Бойкова, бабушка Артема.

Тема до сих пор помнит, как ему тогда было плохо. Из небольшого поселка в Мурманской области мальчика срочно отправили на обследование в соседний город. Там на КТ и МРТ у Темы увидели в голове опухоль мозжечка.

"От одного слова у меня отнимается весь организм. А он еще такой маленький. Эти диагнозы, по-моему, для каждого - это приговор", - говорит Любовь Бойкова.

Тема оказался очень сильным мальчиком. Стойко перенес сложнейшую операцию по удалению опухоли. Гистология подтвердила: новообразование - злокачественное - медуллобластома. Обнаружились и метастазы по оболочкам спинного мозга. Их лечили лучевой терапией. На коже еще видны пятнышки лучевого дерматита. Нагрузка на маленький организм сильнейшая.

Химиотерапию Тема переносит тяжело - часто пропадает аппетит. А ведь мальчик и так очень худенький. Поэтому бабушка старается накормить внука хотя бы любимыми блинчиками.

Тема уже привык бесконечно принимать таблетки. Врачей слушается беспрекословно. И верит, что, если все сделает, как скажут, точно поправится. Тема уже прошел 8 курсов химиотерапии. Впереди еще 4 курса поддерживающей. Поэтому мальчик постоянно с катетером.

Лечение, даже поддерживающее, агрессивное. Артем держится изо всех сил, но его организм очень ослаб. К тому же, у лекарств есть страшный побочный эффект – ребёнок вот-вот может потерять слух. Но, чтобы опухоль не вернулась, терапию нельзя останавливать.

Разорвать замкнутый круг может только очень дорогое лекарство, которое стоит 12 миллионов рублей. И оно необходимо срочно. Собрать такую огромную сумму самостоятельно семья не может, поэтому обращается к зрителям нашего канала за помощью.

"Мы очень хотим, чтобы Тема поправился. А без вашей помощи мы просто не в силах сами приобрести это лекарство. Помогите, пожалуйста, Теме стать здоровым", - говорит Любовь Бойкова.

Ждет, когда Артем вернется домой, и старший брат Степан. Мальчики созваниваются каждый день. И верят в чудо. Что Артем поправится. Они наконец-то встретятся. И все в их семье будет по-прежнему.

Времени у Артёма очень мало. Лечение откладывать нельзя. Мальчику становится хуже с каждым днём. Ваша помощь нужна прямо сейчас! Сделать доброе дело просто - достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Артёма Илюковича, программа 1786

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр"

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