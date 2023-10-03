В жилых домах и соцучреждениях Москвы начали включать отопление

Полностью отопление в Москве включат в течение пяти дней

В жилых домах и социальных учреждениях Москвы начали включать отопление. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков.

Первыми тепло придет в социальные учреждения, в том числе школы, детские сады, больницы и поликлиники. Одновременно будет запущено отопление в жилых домах и офисных зданиях, а после – на предприятиях торговли и промышленности.

Полностью отопление в Москве планируют включить в течение пяти дней.

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