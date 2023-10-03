Лео Кремер дал концерт в Петербургской филармонии

Уже более 30 лет маэстро каждый год находит время приехать в Россию

Яркое событие в культурной жизни северной столицы. Петербургская филармония открыла новый сезон концертом под управлением прославленного немецкого дирижера Лео Кремера. Маэстро - давний творческий партнер и желанный гость музыкальной сцены - представил ораторию Гайдна "Сотворение мира" - знаковое произведение, с которого более 200 лет назад началась филармоническая история Петербурга и всей России.

На сцену Большого зала филармонии Санкт-Петербурга маэстро Лео Кремер поднимается как на свою родную. И встречают его здесь как старого знакомого. В зале, как всегда, аншлаг.

Почетный профессор Высшей школы музыки в Саарбрюккене и Мангейме, капельмейстер собора в Шпайере. Приглашенный дирижер оркестров в Германии, Италии, Японии, Корее и Мексике. Вот уже более 30 лет каждый год он обязательно находит время приехать и в Россию - выступить с Камерным оркестром Петербургской филармонии. И никакие события в остальном немузыкальном мире не могут этому помешать.

"Когда у нас была пандемия, даже сквозь пандемийные преграды он все равно к нам прорывался. Иногда и с риском для жизни, потому что пересечение границ в этих путешествиях даже при прививках для пожилого возраста маэстро могли быть самыми драматичными", - рассказал Евгений Петровский заместитель художественного руководителя Петербургской академической филармонии имени Д. Шостаковича.

В этом году его путь был очень непрост, больше 2 тысяч километров на перекладных. Из Франкфурта на самолете в Таллинн, оттуда на автобусе в Хельсинки и потом уже - в Петербург. А ведь в январе Лео стукнет 80, и он гастролирует без связи - так и не привык к мобильному телефону. Но совсем не за это переживал маэстро, когда наконец добрался. В афише - оратория Йозефа Гайдна "Сотворение мира" - не просто монументальное произведение. Это веха в истории самой филармонии. Впервые в России она прозвучала в 1802 году именно в этом зале.

"У нас было всего четыре репетиции к этому концерту. Понимаете - всего четыре. Для такого гигантского произведения - это ничто. То количество музыкальных задач, которые ставит Гайдн - работа над штрихами у струнных, над артикуляцией, общим балансом - за четыре репетиции невозможно решить. Помогла именно совместная работа, взаимопонимание, которые длятся уже много лет", - отметил Лео Кремер.

Про этого удивительного дирижера с лицом доброго волшебника в музыкальном мире говорят, что он умеет возрождать заигранные произведения. И разобранного на цитаты Вивальди, и хрестоматийного Баха. Именно это умение в нем так ценят искушенные слушатели и музыканты.

С истинно немецкой дотошностью он добивается нужного звучания - и оркестр, много лет знакомый и с ним, и с произведением, начинает играть Гайдна по-новому.

Даже на репетиции, когда в большом зале филармонии еще нет зрителей и музыканты могут позволить себе свободу в одежде, дирижер работает в элегантном шейном платке. Внимание к мелочам - в этом он весь.

Перед концертом в Петербурге Лео Кремер обязательно посидит в своей любимой комнате - со старинным роялем 19 века. Пролистнет личную партитуру, исчёрканную личными пометками, цветными линиями. И с первым взмахом дирижерской палочки, как обычно, он сотрет на пару часов границы между городами, странами и веками. Потому что настоящее искусство вне времени и вне политики.

Анна Морозова, "ТВ Центр"

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