СКР предъявил обвинения в терроризме военным руководителям Украины

Следствие планирует объявить их в розыск

Представителям высшего военного руководства Украины заочно предъявлены обвинения в терроризме. В Следственном комитете России указали, что они причастны к террористическим актам на российской территории.

В сообщении пресс-службы СКР уточняется, что речь идет о руководителе Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилле Буданове, командующем Воздушными силами ВСУ Николае Олещуке, командующем украинскими Военно-морскими силами ВСУ Алексее Неижпапе. Также в списке командир 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов ВВС Украины Сергей Бурденюк.

В заявлении комитета подчеркивается, что названные лица причастны к организации и совершению более 100 ударов беспилотников по российской территории в период с апреля 2022 года по сентябрь 2023 года. Следствие планирует в ближайшее время объявить их в розыск, а также избрать меру пресечения в виде заключения под стражу заочно.

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