ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Европе заявили об уязвимости танков M1 Abrams

10:18
  • вторник
  • 03 октября 2023

Бронетехника не поможет ВСУ изменить ситуацию на поле боя

Поставки танков Abrams Киеву - пример влияния фактора времени на эффективность переданной техники, заявил военный эксперт Европейского совета по международным отношениям Густав Грессель. По его словам, пока принималось решение о передаче техники, ее уязвимость возросла из-за применения дронов в ходе боевых действий.

Le Figaro: танки Abrams взрываются при неправильном обслуживании
"И эти будут гореть!": Песков спрогнозировал судьбу переданных ВСУ танков Abrams

Эксперт отметил, что технологии ведения войны меняются быстро. Благодаря распространению беспилотников танки Abrams могут быть быстрее обнаружены и уничтожены, сказал Грессель. Он предположил, что танки западного производства могли бы дать преимущество Киеву раньше, когда у российских войск было меньше дронов.

Ранее специалисты отмечали, что танки Abrams могут прийти в негодность при неверном обслуживании газотурбинного двигателя. Кроме того, с наступлением осенней распутицы маневрирование бронетехники по полям будет значительно затруднено, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Танк Abrams
Танк Abrams
Танки Abrams
Танки Abrams
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.