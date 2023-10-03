В Европе заявили об уязвимости танков M1 Abrams

Бронетехника не поможет ВСУ изменить ситуацию на поле боя

Поставки танков Abrams Киеву - пример влияния фактора времени на эффективность переданной техники, заявил военный эксперт Европейского совета по международным отношениям Густав Грессель. По его словам, пока принималось решение о передаче техники, ее уязвимость возросла из-за применения дронов в ходе боевых действий.

Эксперт отметил, что технологии ведения войны меняются быстро. Благодаря распространению беспилотников танки Abrams могут быть быстрее обнаружены и уничтожены, сказал Грессель. Он предположил, что танки западного производства могли бы дать преимущество Киеву раньше, когда у российских войск было меньше дронов.

Ранее специалисты отмечали, что танки Abrams могут прийти в негодность при неверном обслуживании газотурбинного двигателя. Кроме того, с наступлением осенней распутицы маневрирование бронетехники по полям будет значительно затруднено, передает ТАСС.

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