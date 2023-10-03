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Российский электромобиль собрал 36 тысяч предзаказов

10:41
  • вторник
  • 03 октября 2023

Производство "Атома" начнется в середине 2025 года

Отечественный электромобиль "Атом", который автокомпания "Кама" начнет производить в середине 2025 года, уже собрал 36 тысяч предзаказов. Таким образом, бронирование электрокаров из первой партии завершено, сообщили в пресс-службе автопроизводителя.

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О начале предзаказа было объявлено в конце июля. В компании подчеркивали, что оформить предварительное бронирование мог любой желающий, заплатив 7 тысяч рублей. Электрокары "Атом" будут производиться на заводе "Москвич", там уже идет отладка производства, передает РИА Новости.

Отмечается, что по комфорту "Атом" будет соответствовать С/D-классу. Над дизайном электромобиля работало итальянское бюро. Точную цену "Атома" пока не раскрывают – указывая только, что она будет соответствовать массовому ценовому сегменту.

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