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Армянский парламент ратифицировал Римский статут МУС

12:22
  • вторник
  • 03 октября 2023

Оппозиция отказалась участвовать в обсуждении

Национальное собрание Армении ратифицировало Римский статут Международного уголовного суда. В обсуждениях в парламенте приняла участие только фракция премьер-министра Никола Пашиняна "Гражданский договор". Оппозиционные партии отказались участвовать в обсуждении этого вопроса.

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Фракции "Армения" и "Честь имею" покинули зал заседаний и не принимали участия в голосовании, сообщает Sputnik Армения. Парламентская оппозиция не считает ратификацию документа целесообразной. Фракция "Армения" заявила, что такой шаг противоречит конституции страны. А в Республиканской партии Армении убеждены, что такое решение властей в нынешней геополитической ситуации чревато непредсказуемыми последствиями.

Оппозиционеры подчеркивают, что МУС – крайне политизированный орган. Его юисдикцию не признают постоянные члены Совбеза ООН - США, Китай и Россия. В партии считают, что ратификация Римского статута нанесет непоправимый удар по армяно-российским отношениям. МУС в марте выдал ордер на "арест" президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

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