Бизнесмена Василия Бойко-Великого приговорили к 6,5 года колонии

Бизнесмен обвинялся в хищении 190 миллионов рублей

Глава агрохолдинга "Русское молоко" Василий Бойко-Великий приговорен к 6,5 года колонии. Такой приговор вынес Черемушкинский суд Москвы.

Бизнесмен обвинялся в хищении 190 миллионов рублей у ростовского банка "Кредит Экспресс".

"Признать Бойко-Великого виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата организованной группой), и назначить ему наказание в виде 6 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", - огласила постановление судья.

Обвинение просило для бизнесмена 9 лет колонии.

Как пишет РИА Новости, Василия Бойко-Великого и его подельников - гендиректора ростовского банка "Кредит Экспресс" Аллу Кабанову, ее сына Константина Кабанова, а также нескольких сотрудников банка обвиняли в хищении денег у банка "Кредит Экспресс".

По данным следствия, с 2013 по 2018 год злоумышленники с участием бывшего руководителя московского филиала банка и начальника отдела кассовых операций похитили в банке более 190 миллионов рублей.

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