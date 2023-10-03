ФСБ предотвратила теракт в парке боевых машин в Казани

Планировался поджог на полигоне танкового училища

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали жителя Казани за участие в деятельности террористической организации. По данным следствия, 29-летний житель столицы Татарстана готовил поджог парка боевых машин на полигоне Казанского танкового училища. Кроме того, планировалась диверсия на базовой станции "Малые Дербышки".

Как сообщили в спецслужбе, задержанный по заданию зарубежных кураторов изготавливал технические средства для совершения терактов на различных объектах инфраструктуры Казани. Мужчина также организовывал незаконные акции, направленные на распространение идей украинского национализма, передает РИА Новости.

Житель Казани, подозреваемый в причастности к деятельности террористического украинского формирования, был задержан еще в июле. Тогда же было возбуждено уголовное дело по статье об участии в деятельности террористической организации.

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