ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ФСБ предотвратила теракт в парке боевых машин в Казани

12:17
  • вторник
  • 03 октября 2023

Планировался поджог на полигоне танкового училища

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали жителя Казани за участие в деятельности террористической организации. По данным следствия, 29-летний житель столицы Татарстана готовил поджог парка боевых машин на полигоне Казанского танкового училища. Кроме того, планировалась диверсия на базовой станции "Малые Дербышки".

ФСБ задержала жителя Якутии за призывы к терроризму
ФСБ пресекла подготовку терактов в Ростовской области

Как сообщили в спецслужбе, задержанный по заданию зарубежных кураторов изготавливал технические средства для совершения терактов на различных объектах инфраструктуры Казани. Мужчина также организовывал незаконные акции, направленные на распространение идей украинского национализма, передает РИА Новости.

Житель Казани, подозреваемый в причастности к деятельности террористического украинского формирования, был задержан еще в июле. Тогда же было возбуждено уголовное дело по статье об участии в деятельности террористической организации.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Сотрудники ФСБ
Сотрудники ФСБ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.