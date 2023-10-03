В Москве стартовал общероссийский форум классных руководителей

Участие принимают порядка трех тысяч человек

Около трех тысяч учителей и кураторов школьного образования со всей страны собрались в Москве. В столице сегодня стартовал общероссийский форум классных руководителей.

Программа мероприятия, организованного по поручению президента, очень насыщенная. Запланированы дискуссии, круглые столы, мастер-классы. В центре внимания - последние методики в сфере воспитания и образования.

В качестве спикеров в форуме примут участие профильные эксперты, а также общественные деятели. Свои программы и разработки представят подведомственные Минпросвещения организации, президентская платформа "Россия - страна возможностей", общество "Знание". По мнению организаторов, крайне полезным будет и само общение участников.

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