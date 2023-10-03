По всей России пройдет проверка системы оповещения населения

Она запланирована на 4 октября

Масштабная проверка системы оповещения населения пройдет во всех регионах России. Завтра, 4 октября, экстренные службы в тестовом режиме подадут сигнал "Внимание всем!".

Зазвучат сирены и громкоговорители. Эфиры теле- и радиоканалов будут прерваны и замещены информационным сообщением. Как подчёркивают в МЧС, важно сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Как только раздастся звуковой сигнал, нужно включить телевизор или радиоприёмник и получить дальнейшие инструкции.

Тестирование системы оповещения необходимо для проверки готовности оборудования и дежурного персонала на случай реальных угроз природного или техногенного характера.

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