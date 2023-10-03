Собянин: Основные строительные работы на Троицкой линии метро будут завершены до конца 2024 года

Строящаяся линия соединит платформы МЦК с Троицким городским округом

До конца следующего года в Москве будут завершены основные работы по строительству первой очереди Троицкой ветки метро. Всего 11 станций, одна из них "Новаторская". Важная. Ведь здесь будет пересадка на соседнюю Большую кольцевую линию. Как идёт стройка, сегодня проверил мэр Москвы Сергей Собянин.

На полу сверкает тёмный благородный гранит, колонны облицованы мрамором. Освещение смонтировано. На подвесном потолке будто взошло солнце. Секрет такой иллюзии очень прост - в оформлении много тёплых оттенков жёлтого и оранжевого - отсюда и ощущение лёгкости. Станция "Новаторская" уже практически готова встречать москвичей.

"Бетонные работы на данной станции выполнены уже на 98%. Произведена обратная засыпка. Внутри станции идут работы по отделке пассажирской зоны, устройству верхнего строения пути, отделке технических зон помещений и прокладке инженерных коммуникаций. Общая готовность станции порядка 76%", - сообщил Евгений Федорченко, заместитель генерального директора компании-подрядчика.

Прямые линии и чистые геометрические формы. Основной архитектурной идее подчинена и отделка вестибюля. Там на потолке разместят треугольные сотовые алюминиевые панели. Кассовый блок тоже облицуют оранжевым искусственным камнем. Удивлять москвичей проектировщики решили не только колористикой. Все пути движения пассажиров выполнят с учётом потребностей маломобильных граждан. Входные павильоны - отапливаемые.

Оформление "Новаторской" Троицкой линии перекликается с тёзкой на БКЛ. Пересадку на Большое кольцо тоже сделали максимально удобной - в центре платформы. Эскалаторы уже смонтированы. Выходов в город будет пять - на Ленинский проспект, а также улицы Кравченко, Удальцова и Пилюгина.

Станция "Новаторская" станет крупнейшим пересадочным узлом строящейся Троицкой линии. По прогнозам, только в первые годы ею будут пользоваться порядка 50 тысяч человек в сутки. К 2030 - уже свыше 80.

Улучшится транспортная ситуация в самом районе, поблизости одна из главных транспортных артерий города - Ленинский проспект. Станут намного комфортнее и поездки в Новую Москву, и в центр. Строящаяся Троицкая линия соединит платформы Московского центрального кольца с Троицким городским округом. Станет она и одним из самых протяжённых радиусов столичного метро: 42 километра и 17 станций. Основные строительные работы на линии завершатся в 2024 году.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр"

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