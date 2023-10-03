ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На МЦД подвижной состав готовят к зиме

15:06
  • вторник
  • 03 октября 2023

Специалисты протестируют климатические и вентиляционные установки

В Москве сегодня начали включать отопление в связи с понижением среднесуточной температуры. Первыми тепло получат школы, детские сады, больницы и поликлиники. Параллельно начнут включать отопление в жилых домах и офисных зданиях. В завершении на предприятиях торговли и промышленности.

А на МЦД к зиме начали готовить подвижной состав. Это свыше 300 поездов. Специалисты протестируют климатические и вентиляционные установки, проверят состояние уплотнителей дверей и окон, а также систему отопления. Всё для того, чтоб пассажирам было комфортно даже в очень сильные морозы. У железнодорожников также есть решение, что делать, если контрактная сеть покроется льдом.

"В случае обледенения контрактной сети в депо будет сформирован дополнительный запас антигололедной смазки, и все работники пройдут дополнительный инструктаж для работы в тяжелых погодных условиях", - рассказал пресс-секретарь ЦППК Сергей Мелещенко.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Обслуживание поездов МЦД
Обслуживание поездов МЦД
Обслуживание поездов МЦД
Обслуживание поездов МЦД
Обслуживание поездов МЦД
Обслуживание поездов МЦД
Обслуживание поездов МЦД
Обслуживание поездов МЦД
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.