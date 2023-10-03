На МЦД подвижной состав готовят к зиме

Специалисты протестируют климатические и вентиляционные установки

В Москве сегодня начали включать отопление в связи с понижением среднесуточной температуры. Первыми тепло получат школы, детские сады, больницы и поликлиники. Параллельно начнут включать отопление в жилых домах и офисных зданиях. В завершении на предприятиях торговли и промышленности.

А на МЦД к зиме начали готовить подвижной состав. Это свыше 300 поездов. Специалисты протестируют климатические и вентиляционные установки, проверят состояние уплотнителей дверей и окон, а также систему отопления. Всё для того, чтоб пассажирам было комфортно даже в очень сильные морозы. У железнодорожников также есть решение, что делать, если контрактная сеть покроется льдом.

"В случае обледенения контрактной сети в депо будет сформирован дополнительный запас антигололедной смазки, и все работники пройдут дополнительный инструктаж для работы в тяжелых погодных условиях", - рассказал пресс-секретарь ЦППК Сергей Мелещенко.

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