Повредившему статую принцессы Турандот в Москве грозит уголовное наказание

Действия мужчины подлежат квалификации по статье 214 уголовного кодекса Российской Федерации

Манящая Турандот! Уголовное наказание грозит мужчине, который сломал скульптуру, венчающую фонтан у Вахтанговского театра. Изящная золотая фигура уже не первый раз вызывает странную реакцию: забраться на неё. И каждый раз долгий подъём заканчивается стремительным падением. Что движет покорителями вершин?

Центр Москвы, фонтан "принцесса Турандот", одна из главных достопримечательностей старого Арбата. Возле него не только загадывают желание, фотографируются, но и назначают свидания. Однако место встречи с каждым днем все больше теряет свой изначальный вид, и все из-за пьяных выходок вандалов.

На этих кадрах изрядно выпевший покоритель женских сердец решает штурмом добыть для себя еще одно. И не простое, а настоящей принцессы - Турандот. Словно на рыцарском турнире, под аплодисменты зрителей мужчина взбирается к даме своего сердца.

Но, видимо в этот вечер, как и в сказке, сердце принцессы оказалось непреклонно, ну а вот сама конструкция памятника оказалась весьма податлива. Не удержавшись на высоте, кавалер рушится, как и его надежды - вниз, вместе с обломками, и чудом остается жив.

"Действия злоумышленника подлежат квалификации по статье 214 уголовного кодекса Российской Федерации - вандализм, то есть порча имущества в общественных местах. Прокуратура контролирует его привлечение к уголовной ответственности", - сообщила Людмила Нефёдова, руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы.

А это уже второй случай проявления вандализма в отношении знаменитого памятника и все за один месяц. Очередной экстремал, набравшись горячительной храбрости, начинает свое восхождение. Правда, ловкости смельчаку хватило лишь до середины. В результате падения "герой" отделался легкими ушибами, видимо, от этого и улыбка на лице при допросе.

Конечно, в подобные извинения поверить трудно, как и представить, что взобраться на вершину фонтана больше никто не осмелится. Памятник принцессе Турандот располагается в самом центре старого Арбата. Изначально по задумке автора принцесса величественно восседает под балдахином и сводом беседки. Правда, после пьяных покорителей вершин от последней осталось лишь одна опора и судя уже по сложившейся тенденции данные разрушения могут быть не последние.

По предварительным подсчетам Мосгорнаследия, чтобы восстановить изначальный вид архитектурного памятника понадобится не меньше полугода. Будет ли возможность вернуть сломанные детали на место или же придется заново отливать новые, пока остается вопросом.

Сергей Деянов, "ТВ Центр"

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