В Москве украли коллекцию фарфоровых статуэток на 30 млн рублей

Преступление быстро раскрыли

Коллекции фарфоровых статуэток известного советского скульптора-керамиста Нины Малышевой не повезло. Их не поломали, а бережно украли.

Пропажу обнаружил внук - 58-летний профессор Джорджтаунского университета. Он приехал в Москву, чтобы проверить свою квартиру. И к своему удивлению не обнаружил на месте коллекцию работ бабушки, стоимость которых оценивается в 30 миллионов рублей.

Полицейские по горячим следам задержали 20-летнего злоумышленника, мать которого присматривала за той самой квартирой. И очень вовремя - молодой человек уже успел продать фарфоровые миниатюры аукционному дому. Сейчас статуэтки возвращены законному владельцу.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"