ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве украли коллекцию фарфоровых статуэток на 30 млн рублей

15:09
  • вторник
  • 03 октября 2023

Преступление быстро раскрыли

Коллекции фарфоровых статуэток известного советского скульптора-керамиста Нины Малышевой не повезло. Их не поломали, а бережно украли.

Пропажу обнаружил внук - 58-летний профессор Джорджтаунского университета. Он приехал в Москву, чтобы проверить свою квартиру. И к своему удивлению не обнаружил на месте коллекцию работ бабушки, стоимость которых оценивается в 30 миллионов рублей.

Полицейские по горячим следам задержали 20-летнего злоумышленника, мать которого присматривала за той самой квартирой. И очень вовремя - молодой человек уже успел продать фарфоровые миниатюры аукционному дому. Сейчас статуэтки возвращены законному владельцу.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Украденные антикварные статуэтки
Украденные антикварные статуэтки
Задержанный за кражу статуэток
Задержанный за кражу статуэток
Каталог антикварных статуэток
Каталог антикварных статуэток
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.