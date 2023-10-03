В Историческом музее можно увидеть "Бриллиантовые истории"

Выставка открыта до середины января

Бриллиантовые истории - в Государственном историческом музее! Там впервые открылась выставка, где можно проследить творческую связь мастеров прошлого и современности. Шедевры, созданные для императриц, и сегодня вдохновляют ювелиров. Выбор драгоценных камней. Техника огранки. Сам дизайн - всё в лучших традициях российского ювелирного искусства.

Лабиринты ведут в тайные покои императриц. Залы Исторического музея - словно записная книжка ювелиров разных эпох. На ее "страницах" - подлинные артефакты из музейных коллекций и работы современных мастеров.

Тысячи бриллиантов, жемчуг - реплика самой дорогой короны в мире в центре новой экспозиции в Историческом музее. Оригинал принадлежал Екатерине II и стал главной династической регалией Романовых - ею венчались на царство восемь монархов, в том числе последний император Николай II.

"В оригинале у нас закреплена шпинель, а здесь - тёмно-бордовый алый турмалин, тоже очень редкий. В оригинале 75 жемчужин, здесь у нас 74 жемчужины венчает два полушария, конечно же, здесь у нас русские бриллианты - огранка 57 граней 11 352 бриллианта, а в нашей большой императорской короне закреплено около 5000 бриллиантов", - рассказала Наталья Титова, ведущий эксперт "Гохрана России".

Настоящая Большая императорская корона Российской империи весит почти два килограмма и хранится в Алмазном фонде. Ее авторы - придворные ювелиры, в том числе знаменитый в 18-м веке Жереми Позье. Швейцарец по происхождению, он прибыл из Женевы в Петербург вместе с отцом пешком, шли почти полтора года. Ещё подростком по протекции дядюшки он попал в ученики к придворному огранщику камней. Там Жереми стал Еремеем, или Иеремией, и за семь лет достиг больших высот - его заметили на высочайшем уровне.

Позье вошёл в историю как "ювелир трех императриц" - его работы любили Анна Иоанновна, Елизавета и Екатерина II. Для дам из высшего света он создавал "вечные букеты", которые никогда не завянут и не померкнут. Чтобы цвет был более сложным, подставлял под камни цветную фольгу.

18 век называют "золотым веком табакерки при Русском дворе". При Елизавете эти аксессуары стали "статусным предметом" и обязательной деталью туалета. Традицию продолжила и Екатерина II, в ее коллекции было около 200 шкатулок для нюхательного табака. Табакерки украшали крупными камнями и орнаментом.

"Идея этой выставки посвящена традициям развития ювелирного дела. Выбор 18-го века не случаен, именно в это время в России, так сказать, начинается взлёт ювелирного искусства и производства, очень большие закупки и работают очень известные ювелиры, которые работают для двора Елизаветы Петровны", - отметил Алексей Левыкин, генеральный директор Государственного Исторического музея.

Блеск и пышность Императорского двора сменяют ювелирные фантазии - "Волшебные сказки" Михаила Барышникова. Эта выставка-спектакль наполнена звуками и смыслами. Узнать все "Бриллиантовые истории" можно в Историческом музее до середины января.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр"

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