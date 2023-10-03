Шойгу опроверг слухи о дополнительной мобилизации

Таких планов в Минобороны нет

Планов дополнительной мобилизации в Генеральном штабе нет. Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом ведомства.

По словам министра, российские Вооруженные силы располагают необходимым количеством военнослужащих для проведения специальной военной операции. А стартовавшая 1 октября осенняя призывная кампания проходит в плановом порядке, в установленные законом сроки.

Шойгу отметил, что в соответствии с указом президента призыву на военную службу подлежат 130 тысяч человек. Глава Минобороны особо подчеркнул: призывники, в том числе из новых регионов, в зону боевых действий направляться не будут, передает "Интерфакс".

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